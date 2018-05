Borsa:Europa cede, Madrid e Milano -2%

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Borse europee deboli con Madrid (-2,2%) e Milano (-2,6%) in coda, precedute da Parigi e Francoforte (-1,36% entrambe) e soprattutto Londra (-0,86%). In rosso i futures su Wall Street, in attesa degli indici sui prezzi delle case, della fiducia dei consumatori e dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas, mentre per domani è atteso il 'Beige Book' della Fed, sullo stato dell'economia nazionale.

Pesa lo spread tra Btp/Bund, salito sopra quota 265 punti, mentre i 'Bonos' spagnoli sono a 137,9 punti e i Btf francesi sono a 42,9 punti. Con questi valori sono soprattutto i titoli bancari a cedere, a partire dalle banche che detengono titoli di stato, come Commerzbank (-5,27%), Banco Comercial Portugues (-5,22%), Intesa Sanpaolo (-5,66%), dopo un congelamento per eccesso di volatilità scattato su Unicredit (-4,7% teorico) e, di nuovo, su Ubi Banca (-5,8% teorico). In calo a Madrid Santander (-4,36%), Sabadell (-3,72%) e Bankia (-3,78%), mentre Poste Italiane cede il 4,79%.