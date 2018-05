Borsa: Milano riduce calo, ma banche giù

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Piazza Affari riduce il calo (Ftse Mib -2,3%) ma non si attenua la pressione sulle banche, con lo spread a quota 278,5 punti. Banca Generali (-8,11%) è la peggiore, preceduta da Ubi Banca (-5,69%), Bper (-5,44%), Intesa Sanpaolo (-5,33%), Banco Bpm (-5,4%), Mps (-5,45%), Unicredit (-5,22%) e Poste (-4,88%), che scontano tutte l'elevata esposizione in titoli di stato, il cui valore scende con l'aumentare del rendimento. In rosso l'intero listino dei titoli principali ad eccezione di Stm (+0,49%), con Buzzi (-0,05%) e Campari (-0,54%) più vicine alla parità. Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala il tonfo di Bim (-10,59% a 0,39 euro), al secondo giorno dell'Opa lanciata da Trinity a 0,22 euro, e Creval (-10,53%), mentre salgono Caltagirone (+1,19%), Salini Impregilo (+1,13%) e Italmobiliare (+0,61%).