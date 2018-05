Borsa, Milano perde 2,6% e brucia 17 mld

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - La Borsa di Milano chiude in calo con il Ftse Mib che cede il 2,65% a 21.350 punti. Sulla seduta pesano le incertezze del quadro politico italiano dopo l'incontro tra il premier incaricato, Carlo Cottarelli, ed il capo dello stato, Sergio Mattarella, e la notizia che si rivedranno domani.

A Piazza Affari il Ftse All Share, l'indice che rappresenta tutte le azioni del listino milanese, ha perso il 2,71%, bruciando altri 17,2 miliardi di euro di capitalizzazione. In undici sedute, da quando sono iniziate le fibrillazioni sui mercati per la situazione politica italiana, lo scorso 15 maggio, sono andati in fumo in Borsa circa 80 miliardi. Il conto più salato l'hanno pagato ancora una volta le banche, con 4,7 miliardi di euro bruciati anche oggi, dopo che l'indice Ftse All Share Banks ha perso il 4,7%.