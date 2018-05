Borsa: Milano apre in forte calo (-1,8%)

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,8% a 21.535 punti.

Sotto pressione in particolare le banche, da Unicredit, che lascia sul campo il 3,36% a 14,32 euro, mentre Ubi è congelata con un calo teorico del 2,45%. In forte calo e Banco Bpm (-2,58% a 2,19 euro), Poste (-3,35% a 7,08 euro) ed Mps (-3,48% a 2,35 euro).