Borsa Milano amplia calo (-2,8%)

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Piazza Affari amplia il calo dopo quasi un'ora di scambi (indice Ftse Mib -2,8%). Sotto pressione i titoli bancari, per effetto dell'esposizione sul debito pubblico italiano, con lo spread Btp/Bund a 256 punti base. Ubi Banca cede il 4,72% dopo due congelamenti, Intesa (-2,84% teorico) e in asta di volatilità, mentre Poste (-4,49%), Mps (-3,89%) e Unicredit -3,5%) segnano il passo. Segno meno anche per Generali (-2,9%) e Unipol (-2,68%), insieme a Fca (-2,56%), Tim (-2,52%) e Mediaset (-2,27%).