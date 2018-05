Analist, tenere Btp e attenzione a mutui

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Mantenere la calma e tenere i Btp che già si hanno in portafoglio fino alla naturale scadenza.

Considerando che, con l'impennata dello spread, il rendimento al 3% dei titoli di Stato di nuova emissione possono essere anche una buona forma di investimento, visto che il rischio di default dell'Italia è considerato molto remoto da tutti gli analisti e che i fondamentali della economia sono buoni. Sono i consigli ai risparmiatori Vincenzo Longo, analista di Ig Italia. Ma anche diversificare il portafogli azionari, puntando su aziende internazionalizzate. Con la consapevolezza, per chi vuol comperare casa, che se lo spread dovesse continuare ad alzarsi i mutui per gli acquisti immobiliari potrebbero diventare molto elevati. Mentre, in una ottica squisitamente di protezione del risparmio, resta sempre una buona idea puntare su valute forti come dollaro e yen, o sui Treasury americani.