Piazza Affari apre in deciso rialzo, +1,5%. Spread Btp-Bund apre in netto calo a 190 punti

Piazza Affari apre in deciso rialzo. Il Ftse Mib segna un +1,5% a 22.734 punti.

Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund, a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%.

Asia incerta, attesi sviluppi su Italia - Borse di Asia e Pacifico incerte con Tokyo poco mossa (Nikkei +0,13%). Tra le altre Piazze Hong Kong guadagna lo 0,6%, Seul lo 0,84% mentre sono deboli Shanghai (-0,2%), Shenzhen (-0,02%) e Sydney (-0,48%). Il mercato guarda agli sviluppi geopolitici in vista del summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Mentre resta osservata speciale l'Italia dopo che e' saltato il governo a trazione Lega-M5s e oggi e' atteso l'incarico all'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli. Altro nodo e' la crisi di governo in Spagna con Ciudadanos e Psoe che chiedono elezioni anticipate. In questo contesto i future sull'Europa sono in negativo mentre l'euro si mostra in netto rialzo sia sul dollaro (1,1719) sia sullo yen (128,2). In ambito macro per l'Italia si guarda anche all'assemblea di Bankitalia di domani. Mercoledi' invece la Fed pubblica i beige book.

Cambi: euro in netto rialzo a 1,1719 dollari - Quotazioni dell'euro in netto rialzo alle prime battute della mattinata: la moneta unica europea passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2.