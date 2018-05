Borsa:Italia pesa su Europa, euro debole

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Le Borse europee si appiattiscono a metà seduta con la situazione italiana che tiene banco e pesa in linea generale sui listini. Anche l'euro risente della crisi politica e istituzionale in corso nel nostro paese. La moneta unica che in avvio di contrattazioni aveva riguadagnato la soglia di 1,17 sul dollaro, ha toccato un minimo di 1,1639 sul biglietto verde attorno a mezzogiorno per poi recuperare un po' di strada dopo che Carlo Cottarelli ha accettato l'incarico di governo e ha cercato di tranquillizzare i mercati. Tra le singole Piazze Parigi cede lo 0,13%, Madrid lo 0,09% mentre Francoforte è +0,01%. Milano cede invece l'1,18% a 22.140 punti con le banche sempre pesanti. Bper lascia il 5,67%, Banca Generali il 5,5%, Banco Bpm il 5,4%, Mps il 4,9%, Fineco il 4,7%. Lo spread viaggia intorno ai 221 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,57%.