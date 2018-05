Borsa: Milano male con spread, giù euro

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - La crisi politica e istituzionale continua a zavorrare Piazza Affari, di gran lunga il peggior listino del Vecchio Continente, con il Ftse Mib che cede il 2,34 per cento. Lo spread btp-bund resta sui massimi, a 230 punti base, con il rendimento del decennale al 2,66 per cento. Ancora più sotto pressione i titoli a due anni, con lo spread che allarga di quasi 49 base a 157.

I timori sulle nuove elezioni, che si terranno dopo l'estate nel caso in cui Carlo Cottarelli non riesca ad ottenere la fiducia, pesano anche sul resto d'Europa, in una seduta orfana di Wall Street e di Londra: Parigi cede lo 0,7%, Madrid lo 0,6% e Francoforte lo 0,5%. Ne fa le spese anche l'euro, in calo a 1,162 sul dollaro. A Piazza Affari crollano le banche, entrate in una fase di 'orso' dopo che l'indice di settore ha perso più del 20% dallo scorso 24 aprile, e i titoli del risparmio gestito. Banca Generali cede il 7,2%, Banco Bpm il 6,5%, Bper e Finecobank il 6,4%, Mediobanca il 5,8%, Mps il 5,7%, Ubi il 5,5%, Intesa il 4%.