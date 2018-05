Borsa Europa debole, guarda a Italia

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Le Borse in Europa chiudono una seduta pesante, che guarda alla crisi italiana e alle difficoltà a trovare un governo con la possibilità di tornare a breve alle urne. Francoforte ha chiuso in calo dello 0,58%, Parigi dello 0,61%, Madrid ha lasciato lo 0,63 per cento.