Borse europee peggiorano, male Madrid

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Le Borse europee peggiorano con l'avvicinarsi del fine seduta, mentre Wall Street resta debole, col tira e molla sull'incontro fra il presidente americano Donald Trump e il leader nord coreano Kim Jong Un. Madrid è ancora la più pesane (-2,3%), a causa della crisi istituzionale con la condanna per corruzione del Partido Popular e la richiesta di elezioni anticipate da parte di Ciudadanos, il principale alleato del premier conservatore spagnolo Mariano Rajoy. Anche Piazza Affari è pesante e cede il 2,15%, in attesa che vengano sciolti i nodi sulla composizione del governo, in particolare quello relativo al ministro del Tesoro. Parigi lascia sul terreno lo 0,34% e Londra lo 0,4%. Unica positiva è Francoforte, che sale dello 0,15%.