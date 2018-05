Borsa Milano chiude in calo,nodo governo

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Giornata difficile per Piazza Affari, che ha chiuso in perdita dell'1,54%, con gli investitori in attesa che vengano sciolti i nodi sulla composizione del governo, in particolare quello relativo all'Economia. Le Borse europee sono state contrastate, con Madrid in coda (-1,7%) per la crisi istituzionale con la condanna per corruzione del Partido Popular e la richiesta di elezioni anticipate da parte di Ciudadanos, alleato del premier Rajoy. A Milano i titoli più sotto pressione sono stati quelli bancari: il comparto ha perso il 3,6%. Hanno pesato lo spread, che in giornata ha superato i 210 punti, e l'ombra della flat tax, che potrebbe avere impatti negativi sul capitale di alcuni istituti. In coda ci sono Banco Bpm (-7,3%), Fineco (-4,3%), Mediobanca (-4%), Unicredit (-3,9%), Intesa (-3,18%), Ubi (-3,8%). Fuori dal listino principale Mps ha perso il 4,5%. Sono salite Moncler (+3,7%), Leonardo (+2,1%) e Campari (+2%). Piatta Fca, dopo il richiamo di 4,8 milioni di veicoli per un aggiornamento del software.