Borsa: Europa positiva, Milano -0,35%

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Le Borse europee sono tutte in positivo con l'indice d'area Stoxx 600 che sale di mezzo punto.

Mentre flette l'euro sul dollaro con la moneta unica a 1,16 sul biglietto verde. Tra le singole Piazze Londra guadagna un +0,4%, Parigi un +0,53% e Francoforte un +0,64%. Per Milano continue oscillazioni che rendono poco stabile il Ftse Mib che gira a -0,35% a 22.682 punti. Oltre a quello italiano che ha sfondato quota 200 punti, si allargano gli spread dei paesi periferici dell'eurozona: Grecia (378), Portogallo (146) e Spagna (95 punti base) alle prese con le difficoltà del premier Mariano Rajoy. I listini guardano sia alla situazione dell'Italia con i timori sul debito dalle mosse del nuovo governo cui sta lavorando il premier incaricato, Giuseppe Cont, sia agli Usa con la stretta di Trump su dazi per le auto importate. A Piazza Affari si appesantiscono le banche con Ubi che lascia sul terreno il 3,24%, Mps il 3,56%, Banco Bpm il 3,19%.