A Sia attività Est Europa per 375 mln

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Sia, società con base in Italia nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento, acquista da First Data Corporation, quotata a Wall Street e leader nelle tecnologie per il business, le attività in alcuni paesi dell'Europa centro e sud-orientale per 375 milioni di euro. Nel 2017 queste attività hanno portato ricavi per 100 milioni.

L'acquisizione riguarda i servizi di processing e produzione carte, call center e back-office relativi a 13,3 milioni di carte di pagamento, 1,4 miliardi di transazioni nonché la gestione di più di 300.000 terminali Pos e 6.500 Atm, in sette paesi: Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia e Slovacchia. L'accordo "è in linea con la nostra strategia di diventare la piattaforma europea indipendente dei pagamenti digitali" afferma l'ad Massimo Arrighetti.