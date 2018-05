A Milano sciopero dei riders

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Per la prima volta a Milano i riders, cioè i fattorini che consegnano in bicicletta e scooter, hanno fatto sciopero. Dopo l'incidente in cui ha perso una gamba sotto un tram un loro collega lo scorso 17 maggio, questa categoria ha alzato la voce per chiedere più diritti. Ha organizzato nei giorni scorsi un flash mob in piazza Scala e, oggi, un presidio in piazza XXIV maggio in concomitanza con lo sciopero indetto dalla Cgil, a cui però non c'è stata un'adesione massiccia.