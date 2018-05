Padoan,recuperato metà Pil perso da 2008

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "L'azione di politica economica, del governo ha permesso all'Italia di uscire dalla crisi "recuperando circa la metà del prodotto perso a partire dal 2008, ricreando circa un milione di nuovi posti di lavoro, dando impulso a una ripresa degli investimenti privati di oltre il 10%, a una riduzione dei crediti deteriorati di circa il 30% in due anni". E' quanto si legge nel bilancio di fine mandato del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che scrive: "lascio al mio successore un documento concepito come uno strumento di lavoro per conoscere nel dettaglio gli obiettivi delle politiche perseguite in questi anni, il contesto in cui sono maturate, i vincoli nei quali sono state formulate e i risultati attesi''.