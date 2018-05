P.a: studio, in calo tempi pagamenti

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Migliorano i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione, nel 2017, che restano tuttavia superiori a quelli stabiliti dalla legge e si riduce l'ammontare dei debiti in ritardo da 33 a 31 miliardi di euro sul totale dei 58 miliardi di debiti commerciali della P.a. L'analisi, realizzata da Banca Ifis e presentata in occasione del Forum P.A a Roma, traccia un generale miglioramento con ritardi fra i 27 e i 59 giorni sebbene si riscontrino situazioni gravi in Comuni e Province con picchi rispettivamente oltre i 300 e i 540 giorni.

Nel dettaglio lo studio, basato su dati Istat, Banca d'Italia e Mef, rileva come il 62% degli enti pubblici abbia pagato in ritardo nel 2017 rispetto ai vincoli di 30/60 giorni imposti dalla legge.Si tratta di un dato in calo di 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente grazie all'andamento delle Regioni (45% contro il 55% del 2016).Migliorano Asl, Comuni e Province (fra i quali però si registrano situazioni di grave ritardo) mentre i ministeri sono in controtendenza