Borsa, Milano torna piatta. Spread a 186

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Piazza Affari si appiattisce e lo spread btp-bund ritorna sui livelli di ieri, dopo essere sceso di oltre 10 punti base nel corso della mattinata. I toni concilianti usati ieri dal premier incaricato Giuseppe Conte, nella lettura degli analisti, non sono bastati per frenare la volatilità sui mercati, legata ai rischi di una politica economica che aumenta il debito pubblico.

Il Ftse Mib oscilla attorno alla parità (+0,05%) mentre lo spread risale a quota 186 punti base. Assieme a Piazza Affari si infiacchiscono anche le altre Borse europee, rese nervose dalle tensioni commerciali, con Francoforte e Londra in calo dello 0,1% e Parigi che riduce i rialzi (+0,3%). Nel Vecchio Continente soffrono le auto (-1,9% l'indice Dj Stoxx di settore) dopo che Donald Trump ha chiesto un'indagine sulle importazioni.

A Milano soffrono Fca (-1,7%), Pirelli (-1,5%) e Saipem (-1,4%).