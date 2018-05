Borsa Milano perde slancio, spread a 182

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Piazza Affari perde slancio in prossimità di metà giornata, con il Ftse Mib che riduce i rialzi allo 0,4%, mentre lo spread torna a risalire a 182 punti base, in peggioramento rispetto ai minimi di giornata ma in calo di circa sei punti sulla chiusura di ieri. Gli analisti hanno apprezzato i progressi nella formazione del nuovo governo e i toni concilianti del premier incaricato Giuseppe Conte.

A Milano avanzano Moncler (+2,5%), Banca Generali (+2,5%) e Stm (+2,3%) e sono ben acquistate anche Poste (+2%), Campari (+1,6%) e Banca Mediolanum (+1,6%). Sereno su Prysmian (+1,53%), dopo che sono state smentiti i rumor di nuove indagini negli Usa su General Cable. Soffrono Fca (-1,2%) e Pirelli (-0,7%), in linea con l'andamento del comparto auto in Europa dopo la richiesta del presidente Usa Donald Trump di aprire un'inchiesta sulle importazioni. Deboli anche Italgas (-0,6%) e Tim (-0,4%) che vedrà i sindacati mentre il progetto di separazione della rete potrebbe essere esaminato dall'Agcom.