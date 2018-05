Borsa Milano in rialzo, giù lo spread

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Le Borse europee restano caute in attesa di capire le evoluzioni delle dispute commerciali tra Usa e Cina. Respira Milano (+0,5%) dopo il conferimento dell'incarico di governo a Giuseppe Conte mentre lo spread btp-bund è in calo di 4 punti a quota 184 e l'euro è in recupero sul dollaro a 1,173. Parigi sale dello 0,3%, Francoforte dello 0,1% mentre Londra è piatta.

A Piazza Affari corrono Moncler (+2,2%), Buzzi (+2,1%) e Stm (+2%) davanti a Poste (+1,7%), Saipem (+1,5%) e Leonardo (+1,2%). Poco mossi i bancari, tra i titoli più sotto pressione per le fibrillazioni politiche in Italia. Segno meno per Recordati (-0,7%) e Tim (-0,4%). In Europa faticano le auto (-1% l'indice Dj Stoxx di settore) dopo che il presidente Usa Donald Trump ha ordinato l'avvio di un'indagine sull'import di autoveicoli.