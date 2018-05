Assolombarda,crescono fatturati aziende

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Sei imprese su dieci tra Milano, Lodi e Monza-Brianza ha chiuso il 2017 con un fatturato in crescita sul 2016, il migliore risultato dal 2008. Le performance migliori sono quelle delle aziende manifatturiere, con il 61% che dichiara fatturato in aumento (erano il 52% lo scorso ottobre), mentre le aziende del terziario innovativo in crescita sono il 57% (55% ad ottobre). Emerge da un'analisi del Centro studi di Assolombarda su 280 aziende associate.

Non solo: guardando all'anno in corso, la metà stima di incrementare le vendite. Il dato sulle previsioni in particolare segna un netto miglioramento rispetto all'ultima rilevazione di sei mesi fa. L'incertezza percepita allora si è riassorbita, portando la quota di imprese che si attendono ricavi in aumento da appena il 37% (rilevato ad ottobre 2017) appunto al 50% (rilevato ad aprile 2018). In particolare, leggermente più ottimiste per il 2018 sono le imprese del terziario innovativo, con il 52% si attende vendite in crescita.