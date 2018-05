Tensioni Usa-Corea pesano su Borse Asia

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Le Borse asiatiche sono sotto pressione. I listini scontano il rischio che possa slittare il summit sul nucleare fra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, inizialmente previsto per il 12 giugno. La nuova tensione fra i due Stati 'cancella' così l'effetto positivo della distensione Usa-Cina in tema di dazi, che nei giorni scorsi aveva giovato ai mercati. Tokyo ha chiuso in perdita dell'1,18%, con lo yen che guadagna terreno dai minimi in cinque mesi sul dollaro, a un livello di 110,50, e sulla moneta unica a quota 130. Sotto pressione le Piazze cinesi, con Shenzhen in calo dello 0,75% e Shanghai dell'1%.

Anche Hong Kong perde l'1%. Seul sale invece dello 0,26%, mentre Sidney lascia sul terreno lo 0,16%. I futures indicano aperture in rosso per Wall Street e per i mercati europei. Fra i dati attesi oggi, quelli americani sulle vendite di abitazioni nuove ad aprile e quelli sulle scorte settimanali petrolio. Prevista anche la diffusione verbali del comitato Fomc della Fed.