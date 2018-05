Conte al Colle non rianima Borsa Milano

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - La convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale per l'incarico di premier non ha provocato scossoni a Piazza Affari, che mantiene la perdita dell'1,6% a cui si attesta da fine mattinata. Piazza Affari si mantiene in terreno negativo come il resto delle Borse europee, anche se il calo di Milano è più consistente. I titoli che chiudono il listino sono Saipem (-4,4%) e Cnh (-3,1%). Positivi solo Mediaset (+0,46%) e Ferragamo (+0,24%). Fuori dal Ftse Mib sale Fiera Milano (+4,1%), che ha presentato il piano al 2022. Lo spread recupera lievemente e si attesta a 190 punti.