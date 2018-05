Borsa: Milano perde l'1,6%, euro soffre

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Piazza Affari si avvicina a metà seduta in perdita dell'1,6%, in attesa che il Quirinale si esprima sul nome di Giuseppe Conte per la presidenza del consiglio, su proposta di Lega e Cinque Stelle. L'euro è ancora in calo rispetto al dollaro, a 1,1727 dai 1,1783 di ieri, dopo la chiusura di Wall Street. Corre anche lo spread, che tocca i 194,7 punti. Oltre alle vicende politiche, in Piazza Affari pesano, come nel resto d'Europa, i dati in calo sull'indice Pmi composito dell'Eurozona e le tensioni internazionali, con il tema 'dazi' fra Stati Uniti e Cina e con il probabile slittamento dell'incontro fra i presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. A Milano i comparti più deboli sono quelli del petrolio e gas (-2%), delle materie prime (-2,7%) e tecnologico (-2%). In coda a Piazza Affari ci sono Saipem (-4,3%), Cnh (-3,2%), Prysmian (-2,8%) e Tenaris (-2,8%). Bene Fiera Milano (+3,8%), che ha presentato il piano al 2022, Mediaset (+0,7%) e Ferragamo (+0,16%).