Borsa: Milano chiude debole, giù Saipem

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Piazza Affari ha chiuso in calo (Ftse Mib -1,31% a 22.911 punti), in linea con le altre piazze europee, portandosi per la prima volta dallo scorso 9 aprile sotto i 23mila punti e mantenendo comunque un rialzo del 4,8% da inizio anno. Brillanti gli scambi per 2,9 miliardi di euro di controvalore. In lieve risalita a 189,85 punti lo spread Btp/Bund, che ha toccato in giornata i 196 punti base. Sotto pressione Saipem (-3,43%), frenata dal calo del greggio, e Pirelli (-2,68%), insieme agli altri titoli dell'auto in Europa, e Cnh (-2,01%), più cauta invece Fca (-1,15%). Giù anche Prysmian (-2,28%), Buzzi (-2,3%), Tenaris (-2,29%) e Ubi Banca (-2,23%), penalizzata insieme agli altri bancari dalla corsa dello spread. Giù anche Unicredit (-2,23%) e Banco Bpm (-1,64%) a differenza di Mps (+0,86%), tra i pochi rialzi insieme a Ferragamo (+0,44%), Mediaset (+0,3%), Mediolanum (+0,25%) e Italgas (+0,21%). Tra i titoli minori sprint di Fiera Milano (+7,21%), dopo il piano industriale, giù Carraro (-4%).