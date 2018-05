Borsa: Europa peggiora, Milano cede 1,9%

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Le Borse europee peggiorano e Milano resta in coda al gruppo, perdendo l'1,93% a 22.770 punti.

Se su Piazza Affari pesa anche l'attesa delle decisioni del Quirinale sull'indicazione di Giuseppe Conte come premier di un governo Lega-Cinque Stelle, sugli altri mercati gravano le tensioni fra Usa e Corea del Nord, oltre ai dati sull'indice Pmi composito dell'Eurozona, in calo a maggio. Francoforte e Madrid perdono l'1,5%, Parigi l'1,1% e Londra lo 0,76%. Lo spread è salito a 193 punti. L'euro vale 1,17 dollari.