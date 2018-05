Borsa: Europa amplia calo, Milano -1,85%

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Ampliano il calo le Borse europee con i futures Usa in rosso dopo l'indice Pmi europeo ai minimi dal novembre 2016 e in vista di numerosi dati macro e dei verbali dell'ultimo Fomc della Fed dello scorso 2 maggio. Milano (Ftse Mib -1,85%) è la peggiore, in attesa di novità sul fronte del Governo, ma non fanno molto meglio Madrid (-1,7%), Francoforte (-1,64%) e Parigi (-1,46%), più cauta invece Londra (-0,68%). Sotto pressione le materie prime con Anglo American (-5,5%), sulla scia del calo delle quotazioni del ferro, ed Euronext (-5,36%), gestore paneuropeo di diverse Borse a partire da Parigi, dopo la raccomandazione di vendita di Ubs. Sprint di Altice (+19,9%), il cui management è fiducioso che l'acquisizione di Media Capital "non troverà obiezioni da parte della autorità". Acquisti anche sul produttore di bevande Britvic (+7,12%) dopo i conti semestrali. In Piazza Affari cedono Saipem (-3,56%), Cnh (-3%), Prysmian (-2,99%) e i bancari Banco Bpm (-2,11%), Unicredit (-2,21%) e Ubi Banca (-1,89%).