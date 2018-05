Boccia: 'non chiare le risorse per promesse-misure governo'

"Cambiare senza distruggere", avverte il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, che all'assemblea annuale chiede di puntare sulla questione industriale "vera questione nazionale", lavoro, Europa, e di non fare passi indietro su riforme e infrastrutture. "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa".



L'Europa è imprescindibile", è "la nostra casa comune". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea annuale, sostiene che l'Italia "deve far sentire la sua voce a Bruxelles" e "difendere gli interessi" propri, ma per farlo "diciamo forte e chiaro che c'è un aspetto sul quale non arretriamo e rivendichiamo una posizione di parte: si tratta dell'Europa". Così come sull'euro. Dunque, l'Italia "deve sentirsi a pieno titolo parte del gruppo di testa di questa Europa, che va cambiata, sì, ma dal di dentro".

Boccia chiede di non fare dietrofront su ''scelte strategiche" e chiede di andare avanti sulla Tav e di non chiudere l'Ilva. Ma anche di porre "meno enfasi sulle pensioni e più sul lavoro, che acquista una centralità assoluta" con l'obiettivo di "ricucire lo strappo intergenerazionale, spostando l'attenzione oggi troppo rivolta alle pensioni". Il 'reddito', poi, è meglio se lo si guadagna: "il lavoro abbassa il bisogno di garantire chi un reddito non riesce a procurarselo".