Marks and Spencer chiuderà 100 supermarket in Gran Bretagna

Continua la crisi nel settore retail in Gran Bretagna: anche Marks and Spencer, nota catena di supermercati di qualità nel Regno, accelera i piani di ristrutturazione, annunciando che i punti vendita destinati a essere chiusi entro il 2022 diventano ora 100.

La decisione - che segue misure analoghe di altri brand assai noti nel mondo del commercio e della grande distribuzione, alcuni dei quali arrivati addirittura alla bancarotta - viene descritta dai vertici aziendali come "vitale" nella strategia per "riorganizzare" il business. Anche se costerà il posto di lavoro ad almeno altri 872 dipendenti, riferisce la Bbc.

Fra i 100 supermercati in via di dismissione, se ne contano 18 già avviati alla chiusura a partire da un primo piano di contenimento dei costi e di concentrazione dei punti vendita annunciato nel 2016, oltre a tre "ridislocati". In totale sono attualmente poco più di 1000 i grandi magazzini con il marchio M&S sparsi per la Gran Bretagna. (ANSA).