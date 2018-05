Coima Res, 45 mln per Pavilion Unicredit

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Coima Res ha siglato con UniCredit un contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile Pavilion, in Piazza Gae Aulenti, a Milano, per un controvalore di 45 milioni di euro (46,3 milioni incluse tasse e costi di due diligence) a cui potrebbe aggiungersi fino a massimo 5 milioni di euro di earnout (esborso aggiuntivo). Il closing, si legge in una nota del gruppo immobiliare di Manfredi Catella, è previsto entro fine anno.

Il Pavilion è un immobile poli-funzionale progettato da Michele De Lucchi con un'area complessiva pari a circa 3.000 metri quadri ed è al momento utilizzato da UniCredit come centro espositivo, ospitando eventi e conferenze. La strategia di investimento prevede la potenziale conversione in uffici e retail dell'immobile, situato nel cuore del quartiere di Porta Nuova.