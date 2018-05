Sfuma la Champions, Lazio giù in Borsa

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Giornata nera in Piazza Affari per la Lazio. Dopo la sconfitta di ieri con l'Inter, che le ha precluso l'accesso alla Champions, il titolo dei biancocelesti perde in Borsa il 6,36% a 1,32 euro. In calo anche la Juventus, che cede l'1% a 0,6 euro. All'indomani della vittoria sul Sassuolo e, sopratutto, nel giorno dell'avvio all'aumento di capitale per un massimo di 120 milioni di euro, il titolo della Roma sale dell'1,96% a 0,46 euro.