Ilva: Fioramonti, chiusura programmata

(ANSA) - TARANTO, 21 MAG - "In questo momento ci muoviamo in una direzione chiara, cioè chiusura programmata e riconversione economica dell'Ilva". Lo ha detto Lorenzo Fioramonti, consulente economico di Luigi Di Maio, indicato quale ministro dell'Economia nella squadra di governo presentata dai 5S in campagna elettorale, parlando con i giornalisti dopo il Tavolo sull'Ilva convocato a Taranto dal M5S con i sindacati.

"La chiusura programmata - ha aggiunto - significa andare verso la chiusura. Questo va fatto in un periodo di tempo relativamente breve ma non brevissimo. Quindi non pensiamo ai 20 anni o ai 30 anni, non pensiamo nemmeno a un anno o sei mesi. E' percorso che va intrapreso, è un percorso importante in cui bisogna condividere il metodo". Confindustria Taranto ribadisce di essere nettamente contraria alla fermata dello stabilimento.

Dello stesso parere il parlamentare pugliese della Lega, Rossano Sasso. "Chiudere l'Ilva - dice - è assolutamente da pazzi e so che anche i 5Stelle stanno rivedendo queste posizioni".