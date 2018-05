Borsa Milano giù, oggi premier e cedole

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Piazza Affari arriva a metà seduta in rosso dello 0,7%, nel giorno in cui 19 società del Ftse Mib staccano le cedole e in attesa dell'ufficializzazione del nome del premier, quando Lega e Cinque Stelle saliranno al Colle. In crescita, invece, le altre Borse europee. A Milano il dividendo pesa su Intesa (-6,2%), Unipolsai (-5,97%), Assicurazioni Generali (-3,88%), Italgas (-3,76%), Banca Generali (-3,95%).

Salgono invece Saipem (+4%), Fca (+3,8%), Cnh (+2%).