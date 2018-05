Borsa Milano giù, cedole e toto premier

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - La Borsa di Milano è la peggiore in Europa. Il Ftse Mib perde l'1,8% a 23.036 punti, mentre Londra sale di mezzo punto percentuale, Parigi cresce dello 0,3% e Madrid dello 0,2%. Francoforte è chiusa per festività. In Piazza Affari pesano gli stacchi della cedola di diverse società a grande capitalizzazione, che influiscono sull'andamento del listino. Gli investitori sono poi in attesa di conoscere il nome del premier: oggi Lega e Cinque Stelle saliranno al Quirinale.

Lo stacco delle cedole pesa, tra l'altro, su Unipolsai (-7%), Intesa (-6,5%), Italgas (-5,5%) e Banca Generali (-4,6%).

Continua intanto a crescere lo spread, che ha toccato quota 174.

con il rendimento del Btp decennale al 2,89%.