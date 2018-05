Borsa: Europa sale, Milano cede ancora

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Borse europee in crescita a metà seduta, con Londra che sale dello 0,6% e Parigi dello 0,5%.

Piatta Madrid, mentre Francoforte è chiusa per festività. Milano perde lo 0,9% ed è l'unica in terreno negativo, nel giorno in cui 19 società del Ftse Mib staccano le cedole e, a livello politico, Lega e Cinque Stelle saliranno al Colle per la scelta del premier. I futures indicano un'apertura positiva di Wall Street. Lo spread è a quota 173 punti (era 166 in apertura), con il rendimento del Btp decennale a 2,28%. L'euro vale 1,17 dollari, sui livelli di venerdì.