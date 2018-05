Borsa Europa cresce, Milano riduce calo

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Continua la seduta positiva per le Borse europee, che sono 'orfane' di Francoforte, chiusa per festività. Londra guadagna lo 0,9%, seguita da Parigi, che sale dello 0,7%. Bene anche Madrid, in crescita dello 0,17%.

Appesantita dallo stacco delle cedole per 19 big e in attesa del nome del futuro premier, Piazza Affari resta in terreno negativo, ma continua a ridurre le perdite: il Ftse Mib cede lo 0,2%. In coda al listino milanese ci sono Unipolsai (-5,5%), Intesa (-5,4%), Generali Assicurazioni (-3,7%), Italgas (-3,3%), Banca Generali (-3,2%). Crescono Cnh (+3%), Saipem (+2,7%), Banco Bpm (+2,2%), Prysmian (+2,3%). Fuori dal listino principale sale Mps (+1,1%).