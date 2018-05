Alitalia: 17 emendamenti a decreto

Sono diciassette gli emendamenti presentati, entro il termine fissato oggi alle ore 15, alla Commissione speciale del Senato per il decreto legge sulla proroga dei tempi di vendita di Alitalia. Di questi, secondo quanto si apprende, cinque sono del M5s. Tra questi anche uno del relatore, Mario Turco (M5s): "Io non l'ho presentato attualmente, non avendo scadenze, ma ne farò una sintesi e lo presenterò entro domattina", spiega il senatore Turco, precisando che la sintesi verterà sulla "richiesta di una maggior trasparenza nelle informazioni e una maggior ricognizione sui conti di Alitalia, chiedendo di avere periodicamente un aggiornamento sulla procedura". Dalle audizioni condotte sul decreto, precisa Turco, è emersa infatti "una grande esigenza di conoscere in maniera tempestiva" i dati sulla compagnia.