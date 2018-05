Pensioni: spesa risalire già dal 2020

La spesa pensionistica si è ridotta negli ultimi anni grazie alla riforma Fornero ma a brevissimo, già dal 2020, tornerà a crescere toccando il suo picco nel 2042.

E' quanto si legge in un approfondimento del Def all'esame delle Camere, su cui ha insistito in audizione anche Bankitalia. Oggi il rapporto tra spesa e Pil è di circa il 15% ma, secondo i calcoli del Mef a legislazione vigente, conservando cioè tutti gli effetti della Fornero, arriverà comunque tra poco più di 20 anni a superare il 16% a causa dell'effetto demografico, per poi ridiscendere bruscamente dal 2050.