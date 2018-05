Borsa: Milano ultima in Europa (-1,5%)

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Piazza Affari è ultima in Europa (Ftse Mib -1,5%) in attesa dell'avvio degli scambi a Wall Street e mentre sono in corso le votazioni sulla piattaforma Roussaeu degli iscritti al Movimento 5 Stelle sul contratto di governo con la Lega. Pesano in particolare le ex-popolari Ubi (-6%) e Banco Bpm (-5,62%) insieme a Bper (-5,66%), che è ancora 'popolare' al pari di Bps (-3,8%). Sotto torchio anche Creval (-5%), Poste (-3,8%), Leonardo (-2,53%), Intesa (-2,18%) e Unicredit (-2,13%), insieme a Tim (-2,5%), dopo la raccomandazione di vendita degli analisti di Berenberg. Riduce il calo Mps (-1,27%) rispetto allo scivolone della mattinata, quando è stata congelata per eccesso di ribasso, invariata invece Carige. Pochi i rialzi, limitati a Cnh (+1,06%), Moncler (+0,57%), Mediolanum (+0,49%) e Pirelli (+0,34%), poco mosse Eni (+0,17%) e Campari (+0,08%).