Borsa: Milano cede lo 0,15%, Mps (-2,6%)

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Piazza Affari ha invertito la rotta e, dopo aver aperto in crescita dello 0,49%, adesso cede lo 0,15% a 23.776 punti. Ad appesantire il listino sono soprattutto le banche, con Mps che perde il 2,6% a 2,84 euro, dopo che Lega e Cinque Stelle hanno scritto nel contratto di governo che dovrà cambiare mission, rimanendo a controllo pubblico. In perdita anche Banco Bpm (-1,76%) e Ubi (-1,59%). Fra i titoli in calo anche Saipem (-1,1%) e Recordati (-1,37%). Salgono invece Cnh (+1,5%) e Pirelli (+1,1%).