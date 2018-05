Borsa: Europa debole dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Borse europee deboli nell'ultima seduta della settimana, a dispetto dell'andamento contrastato degli indici Usa (Dow Jones +0,05%) e Nasdaq -0,18%). Milano (Ftse Mib -1,3%) è ultima, preceduta da Madrid (-0,82%), Francoforte (-0,22%), Londra (-0,15%) e Parigi (+0,05%), nel giorno in cui gli iscritti al Movimento 5 Stelle votano sulla piattaforma Rousseau il programma di governo con la Lega. Tra i titoli più colpiti i bancari Ubi (-6,33%), Banco Bpm (-5,9%) e Bper (-5,78%), insieme a Creval (-5,68%) e Bps (-3,85%), mentre Mps (-1,03%) riduce il calo iniziale dopo uno scivolone (-8%) nella vigilia. Positiva a Londra Hsbc (+0,84%), invariata Barclays, mentre contengono il calo entro l'1% Bnp (-0,71%) e SocGen (-0,83%). In aumento lo spread Btp/Bund a 159,1, così come il rendimento dei Btp decennali, che supera il 2,19%, mentre l'euro riprende quota sopra 1,17 sul dollaro.