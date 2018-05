Borsa: Europa apre contrastata

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Piazza Affari è maglia rosa fra i listini del Vecchio continente, che hanno aperto la seduta in ordine sparso. Milano ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,49%. Piatta Francoforte (+0,01%), in calo sia Londra (-0,1%), sia Parigi (-0,21%).