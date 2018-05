Asia vede accordo Usa-Cina, rialzo Borse

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - La ricerca di un accordo fra Stati Uniti e Cina che scongiuri la battaglia commerciale rafforza le Borse asiatiche, che chiudono la settimana in terreno positivo.

Giovano ai mercati anche l'atteggiamento del presidente americano, Donald Trump, nei confronti della Corea del Nord.

L'inquilino della Casa Bianca appare determinato ad incontrare il leader del regime di Pyongyang. Tokyo ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,4%, sostenuta anche dalla svalutazione dello yen, che favorisce i titoli dell'export. In salita pure le Piazze cinesi: Shenzhen guadagna lo 0,2% e Shanghai lo 0,89%. Bene anche Hong Kong, che cresce dello 0,56%.

Seul sale di mezzo punto percentuale. Negative Sidney, che cede lo 0,1%, e Mumbai (-0,45%). I futures indicano un'apertura contrastata dei mercati europei e in crescita di Wall Street.

Fra i dati macroeconomici attesi per oggi quelli relativi alla Bilancia commerciale europea a marzo.