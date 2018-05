Apple: stampa, nuova sede in Usa potrebbe essere in Virginia

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Apple starebbe guardando al Northern Virginia per creare una nuova sede statunitense, che darebbe lavoro a 20mila persone. La compagnia, secondo quanto riferito dal Washington Post, starebbe cercando uno spazio di oltre 350mila metri quadrati, pari a circa i due terzi delle dimensioni del Pentagono. L'area è il doppio di quella richiesta da Amazon, che pure ha pianificato di costruire una seconda sede negli Usa.

La Virginia non sarebbe però l'unico Stato preso in considerazione da Apple: ci sarebbe anche il confinante North Carolina. A dirlo è la stampa locale, secondo cui la Mela potrebbe stabilire la sede vicino alla Duke University. Secondo le indiscrezioni, il governatore Roy Cooper sarebbe al lavoro su un pacchetto di incentivi da offrire alla compagnia di Cupertino.(ANSA).