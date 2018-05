Tim: Genish, raggiunto 27% target piano

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Abbiamo già raggiunto il 27% degli obiettivi del piano di trasformazione" nel primo trimestre. Lo ha detto l'ad di Tim, Amos Genish, facendo il punto con gli analisti sull'implementazione del piano. "Avremo numeri più interessanti mano a mano che ci addentriamo nel secondo semestre e all'inizio del 2019. Ma i messaggi che dobbiamo portare a casa ora sono i consistenti risultati del primo trimestre 2018 e la trasformazione che sostiene gli obiettivi del piano".

Interpellato su un possibile conflitto di interesse di Fulvio Conti, neo presidente di Tim ed ex Ceo di Enel, socio al 50% di Open Fiber, Genish ha replicato: "Nessun conflitto di interesse in nessuna direzione, tutti all'interno del cda hanno come interesse e obiettivo quello di far funzionare bene Tim. E il presidente ha qualifiche elevatissime, non ho dubbi sui suoi interessi: vuole creare valore per Tim e solo per Tim. Lo scenario è molto più semplice di quanto si possa credere".