Snam: riporta in Italia Cubogas

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Snam riporta in Italia il marchio Cubogas. Attraverso la controllata Snam4Mobility ha sottoscritto un accordo con la canadese Westport Fuel Systems per acquisire il business dei compressori per la mobilità sostenibile a gas naturale. Il valore dell'operazione è pari a 12,5 milioni di euro. "Conferma il nostro impegno per accelerare la penetrazione delle auto a metano in Italia e altri paesi" commenta l'amministratore delegato di Snam Marco Alverà. "Il trasporto a metano diventa rinnovabile grazie al biometano e da' una risposta immediata a due grandi emergenze: la qualità dell'aria, che e' il vero grande problema delle nostre città, e il riscaldamento globale - aggiunge -. Con l'acquisizione da un gruppo canadese di tecnologie e marchi italiani di eccellenza, Snam consolida la sua leadership nella mobilità sostenibile e nella transizione energetica, anche nell'ottica di esportare tecnologie rinnovabili italiane a livello internazionale".