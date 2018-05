(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Quotazioni del petrolio in aumento sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno guadagnano 25 centesimi a 71,74 dollari al barile; sale anche il Brent di 13 centesimi e viene scambiato a 79,41 dollari.Da inizio 2018 le quotazioni del petrolio sono salite del 17%. Ad incidere sui prezzi le politiche di contenimento della produzione dell'Opec e le rinnovate tensioni internazionali degli Usa con l'Iran e in Medio Oriente