Borse e mercati: Piazza Affari in rialzo. Spread Btp in calo a 147 punti, sale tasso

Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti con M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto e sono a lavoro per individuare il premier. Sul listino acquisti su Tim (+1,97%) dopo i conti, Piaggio (+3,25%) dopo l'accordo con Foton e Recordati (+5,78%) sull'interesse da parte del fondo Cvc che sarebbe però in stand-by.



Le Borse europee aprono fiacche. Parigi registra un +0,05% con il Cac 40 a quota 5.570 punti. Francoforte segna un -0,09% con il Dax a 12.985 punti. Mentre Londra è a -0,06% con il Ftse 100 a 7.730 punti.



Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre in lieve calo rispetto alla soglia dei 150 punti sfondati ieri dopo le indiscrezioni sulla Bozza di contratto per il governo tra M5S e Lega a 147,7 punti. Sale invece ancora il rendimento del titolo decennale italiano stamani al 2,12%



Euro debole sul dollaro sulle posizioni della vigilia alle prime battute sui mercati internazionali: la moneta unica europea passa di mano a quota 1,803 come ieri sera dopo la chiusura di Wall street. cede lievemente lo yen a 130,50.



Quotazioni del petrolio in aumento sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno guadagnano 25 centesimi a 71,74 dollari al barile; sale anche il Brent di 13 centesimi e viene scambiato a 79,41 dollari.Da inizio 2018 le quotazioni del petrolio sono salite del 17%. Ad incidere sui prezzi le politiche di contenimento della produzione dell'Opec e le rinnovate tensioni internazionali degli Usa con l'Iran e in Medio Oriente.



Asia debole - Borse di Asia e Pacifico in gran parte deboli con l'eccezione di Tokyo (Nikkei +0,53%) in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e alla graduale svalutazione dello yen sulle principali divise. A tenere banco è sempre il tema dei dazi. Il Giappone sta ultimando le ultime procedure per aggiornare il Wto sulle azioni che intende adottare in risposta alle decisioni prese da Washington. Vendite sulle Piazze cinesi con Hong Kong che perde lo 0,39%, Shanghai lo 0,56% e Shenzhen lo 0,67%. Deboli anche Seul (-0,46%) e Sydney (-0,21%). Tra i macro previsti la bilancia commerciale. Dagli Usa dal primo pomeriggio richieste di sussidio e indice Philadelphia Fed.