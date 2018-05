Industria: fatturato +0,8% a marzo

Crescono il fatturato e gli ordinativi dell'industria a marzo 2018, ma non abbastanza da chiudere il primo trimestre in positivo. L'Istat stima per il fatturato un aumento a marzo dello 0,8% e, nel primo trimestre, un calo dello 0,7% sul trimestre precedente, con tutti i settori in flessione tranne l'energia. Anche gli ordini salgono a marzo (+0,5% sul mese) ma si riducono del 2% nel primo trimestre. Su base annua, il fatturato cresce del 3,6% nei dati corretti (+0,4% i dati grezzi) e gli ordini del 2,6% (dati grezzi).