Mondadori: perde 13 mln nel trimestre

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Nel primo trimestre dell'anno Mondadori ha registrato una perdita di 13,6 milioni rispetto a un 'rosso' di 9,2 milioni dello stesso periodo del 2017, sul quale pesava soprattutto la stagionalità della scolastica dell'acquisita Rizzoli Libri.

I ricavi consolidati sono a 253 milioni contro i 271 precedenti (-6%) mentre la posizione finanziaria netta è negativa per 221 milioni, in miglioramento del 22,5% rispetto ai 286 milioni del terzo trimestre dell'anno scorso.

Il gruppo editoriale conferma le stime per l'intero 2018 con ricavi consolidati "in leggera contrazione", un margine operativo lordo adjusted "sostanzialmente stabile" e un utile netto "in diminuzione per minori componenti positive non ricorrenti". In leggero miglioramento i target per il cash flow ordinario.